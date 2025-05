So bewegt ein Insider die ProCredit-Aktie

Wertpapiergeschäft

Bei ProCredit kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 09.05.2025 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 13.05.2025 ein. Spechtenhauser, Hubert, Vorstand, kaufte am 09.05.2025 ProCredit-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 466 Aktien zum Preis von jeweils 10,85 EUR den Besitzer. Die ProCredit-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,40 Prozent auf 10,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProCredit am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 3,10 Prozent auf 11,00 EUR. Die Anzahl der gehandelten ProCredit-Aktien belief sich an jenem Tag auf 785 Stück. Am Markt ist ProCredit aktuell 668,50 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 58.898.500 Aktien.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 09.05.2025 erfasst. ProCredit-Bibolli, Eriola Vorstand holte sich 366 Aktien für je 10,85 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net