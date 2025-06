So reagiert die BMW-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insidertrade

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Am 30.05.2025 konnte bei BMW ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Publikation des Deals fand am 02.06.2025 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 30.05.2025 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.780 Aktien zum Preis von jeweils 78,60 EUR den Besitzer. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 6.466 Stück. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 46,86 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 560.571.776 Papiere.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 30.05.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.780 Anteile zu jeweils 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net