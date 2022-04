So schätzen die Analysten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im April 2022 ein

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Alphabet A (ex Google)-Aktie abgegeben.

22 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 3.332,32 USD, was einem Anstieg von 1.050,13 USD zum aktuellen NDB-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 2.282,19 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 3.000,00 USD 31,45 27.04.2022 JP Morgan Chase & Co. 3.200,00 USD 40,22 27.04.2022 Barclays Capital 3.200,00 USD 40,22 27.04.2022 UBS AG 3.600,00 USD 57,74 27.04.2022 Jefferies & Company Inc. 3.400,00 USD 48,98 27.04.2022 Credit Suisse Group 3.450,00 USD 51,17 21.04.2022

Redaktion finanzen.net