NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Amazon launcht TikTok-ähnlichen Shopping-Feed "Inspire"

Aktien in diesem Artikel Amazon 80,54 EUR

3,08% Charts

News

Analysen

• Amazon launcht Inspire in den USA• Inspire: Ein Hybrid aus TikTok und Instagram• Experte sieht durchaus Potenzial, glaubt aber nicht, dass Amazon den sozialen Medien Konkurrenz machen kann

Amazon launcht Shopping-Feed Inspire

Wie TechCrunch berichtet, bringt Amazon eine neue Funktion für seine Shopping-App auf den Markt. Mit "Inspire" startet ein Kurzvideo- und Foto-Feed, der es den Kunden ermöglicht, Produkte und Ideen zu erkunden und aus den von Influencern, Marken und anderen Kunden erstellten Inhalten einzukaufen. Damit soll Plattformen wie TikTok Konkurrenz gemacht werden, auf denen Marken direkt an die Verbraucher herantreten können. Ziel ist es also, die Verkäufe auf Amazon zu fördern. Unter Berufung auf den Online-Händler erklärt TechCrunch, dass die Funktion zunächst nur für ausgewählte Kunden in den USA eingeführt wird und in den folgenden Monaten für alle US-Kunden verfügbar sein wird. "Wir erfinden jeden Tag etwas Neues, damit Einkaufen einfach ist und Spaß macht. Inspire ist unser neues Einkaufserlebnis, das Amazon-Kunden mit einkaufbaren Inhalten verbindet, die von anderen Kunden, den neuesten Influencern und einer Vielzahl von Marken erstellt wurden. Mit nur wenigen Fingertipps können Kunden neue Produkte entdecken oder Inspirationen zum Kauf erhalten, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind und diese dann auf Amazon einkaufen", erklärt Amazons Shopping Director Oliver Messenger in einem Statement zum Launch.

Social Media-Hybrid

Der Inspire-Feed ist für Kunden durch Antippen eines Glühbirnen-Symbols erreichbar. Ruft man die Funktion das erste Mal auf, wird man dazu aufgefordert, aus über 20 Interessen auszuwählen, darunter Make-up, Hautpflege, Haustiere, Spiele, Pflanzen, Wandern, Inneneinrichtung, Reisen, Laufen und mehr. Damit soll der eigene Inspire-Feed personalisiert werden. Die Funktion konzentriert sich vor allem auf kurze Videoinhalte, bietet aber auch Unterstützung für Fotos und ist laut TechCrunch damit eine Art Hybrid aus TikTok und Instagram. Wie bei Instagram kann man durch das doppelte Tippen auf eine beliebige Stelle des Bildschirms den Inhalt mit einem roten Herz "liken." Allerdings scrollt man bei Inspire ähnlich wie beim vertikalen Video-Feed von TikTok, wo man von unten nach oben wischt, um das nächste Video zu sehen. Außerdem befinden sich die Schaltflächen zum Einbinden wie bei TikTok ebenfalls am rechten Bildschirmrand. Zudem hat das Unternehmen bereits einige Amazon-Influencer verpflichtet, die auf Inspire posten werden, darunter zum Beispiel Mae Badiyan und Practically Pursia.

Expertenmeinung

Der Social-Media-Berater Matt Navarra erklärt auf Twitter, dass eine solche Funktion durchaus Potenzial habe, jedoch bezweifelt er, dass Amazon den großen Plattformen wie TikTok oder Instagram ernsthaft Konkurrenz machen kann: "Das hat Potenzial ... aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon den sozialen Markt beherrscht. Wahrscheinlicher ist, dass soziale Plattformen den Kommerz in den Griff bekommen werden," erklärt er.

Amazon launches Inspire, a TikTok-like shopping feed that supports both photos and videos



This has potential... but i can't see Amazon figuring out social



More likely social platforms will figure out social commerce https://t.co/SIGf9ljgiF - Matt Navarra (@MattNavarra) December 8, 2022

Wie sich Inspire als Social-Media-Konkurrent bewährt und ob die Funktion in Zukunft auch für den europäischen Markt verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com