K+S-Aktien schwächeln weiter - K+S verzichtet preisbedingt vorerst auf Kalilieferungen nach Indien

"Es sieht so aus, als ob Belaruskali einen Preiskrieg anzettelt", sagte ein Börsianer mit Blick auf eine Vereinbarung zwischen den Weißrussen und Indien über einen deutlich unter dem aktuellen Niveau liegenden Kalipreis. Bekannt geworden war sie durch eine Stellungnahme der kanadischen Nutrien (Ex Potash Agrium) beziehungsweise ihrer Vertriebsgesellschaft mit The Mosaic , Canpotex. Sie wollen zu diesem Preis nicht nach Indien liefern.

Die Aktie von K+S wirke nach dem starken Jahresauftakt ohnehin zuletzt angeschlagen, so der Börsianer. In den ersten vier Handelstagen 2021 waren K+S um gut 34 Prozent auf 10,44 Euro nach oben geschossen - das höchste Niveau seit Anfang des Vorjahres. Seither bröckelte der Kurs jedoch wieder deutlich ab.

K+S verzichtet preisbedingt vorerst auf Kalilieferungen nach Indien

Der Düngemittelproduzent K+S will bis auf weiteres keinen Kalidünger zu den in einem zwischen Weißrussland und Indien geschlossenen Vertrag genannten Konditionen auf den Subkontinent liefern. Der vereinbarte Lieferpreis in dem Vertragsabschluss bilde die aktuellen Marktbedingungen nicht ab und liege deutlich unter dem aktuell auf wichtigen Exportmärkten geltenden Niveau, teilte der Kasseler MDAX-Konzern mit.

Der Preis reflektiere "in keiner Weise die anhaltend positive fundamentale Lage der Agrarmärkte sowie die damit verbundene, steigende Nachfrage nach Kalidüngemitteln", so K+S. Bei der anstehenden Frühjahressaison sei eine sehr gute Nachfrage nach Kalidüngemitteln in allen bedeutenden Absatzregionen zu beobachten.

Der Vertragsabschluss zwischen Belarusian Potash Corporation (BPC) Indian Potash Limited (IPL) mit einem Jahresvolumen von 800.000 Tonnen sieht einen Preis von 247 Dollar je Tonne vor. Die K+S-Aktien geben via XETRA zeitweise um 0,75 Prozent auf 9,26 Euro nach.

FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones)

Bildquellen: K+S