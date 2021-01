K+S-Aktie: Endlich die Trendwende in Sicht

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Dabei schien die Aktie seit Jahren auf den umgekehrten Weg abonniert. Niedrige Kalipreise, gepaart mit einer hohen Verschuldung zur Erschließung einer Kalimine in Kanada, sorgten für trübe Stimmung. Jetzt aber sieht es nach einer Trendwende aus.

Die Weltmarktpreise für Agrarprodukte steigen und in der Folge ziehen auch die Preise für Düngemittel an. Am Markt herrscht Optimismus, dass diese Entwicklung anhält. Mit der kanadischen Mine auf neuestem technischem Stand kann K+S die steigende Nachfrage gut bedienen, und durch den Verkauf des US-Salzgeschäfts sind die Verbindlichkeiten halbiert.

