Wall-Street-Bulle warnt: Anleger sollten jetzt ihre Gewinne mitnehmen

Die US-Börsen befinden sich im Rekordmodus. Seit 2012 geht es mehr oder weniger kontinuierlich aufwärts, innerhalb von 5 Jahren hat der US-Leitindex Dow Jones sich nahezu verdoppelt, für den S&P 500 ging es um rund 90 Prozent aufwärts. Für Craig Johnson, Analyst von Piper Jaffray, war diese Entwicklung keine Überraschung. Schon 2012 hatte der Experte im Bereich Technische Analyse einen Bullenmarkt vorhergesagt und dem S&P 500 einen Sprung auf über 2.000 Punkte zugetraut. Zwischenzeitlich steht das Börsenbarometer bei knapp 2.800 Zählern und der bekennende Bulle Johnson mahnt zur Vorsicht: Denn die Luft wird dünn.

Anleihen und Renditen bewegen sich umgekehrt zueinander

In einer Mitteilung an seine Kunden hat der Piper Jaffray-Analyst vergangene Woche eine deutliche Warnung ausgesprochen: "Eintritt in die Dangerzone", überschrieb der Experte seine Warnung. Dabei nahm Johnson insbesondere Bezug auf die Situation am Anleihenmarkt, denn die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen steigen nach Jahren wieder - und nähern sich Johnson zufolge bei 2,60-2,70 Prozent einer Gefahrenzone. "Wir sind besorgt, dass die Umkehrung eines 31-jährigen Abwärtstrends bei 10-jährigen Anleiherenditen in den USA auf Aktien übergreifen könnte", so der Experte.

Denn immer dann, wenn es in der Vergangenheit große Wendepunkte bei Zinssätzen gegeben hat, sei dies in der Regel mit dem Beginn oder dem Ende von Bullen- oder Bärenmärkten zusammengefallen, erklärte Johnson. Heißt im Klartext: Wenn US-Staatsanleihen, die sich - auch durch die Kopplung an niedrige US-Leitzinsen - seit Jahren auf niedrigem Niveau eingependelt haben, nun wieder anziehen, dürften die Kurse an den Aktienmärkten zeitgleich eine Gegenbewegung einleiten und ihren Aufwärtstrend ihrerseits beenden. Erst recht vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr wohl mindestens drei Mal anheben wird, was in der Regel auch für steigende Zinssätze bei US-Staatsanleihen sorgt.

"Gesunde Korrektur" voraus?

Steht den noch immer im Rekordmodus laufenden Aktienmärkten damit eine Korrektur ins Haus? Der Analyst glaubt ja: "Wir sind davon überzeugt, dass der Bullenmarkt kurz- bis mittelfristig eine gesunde Korrektur vollziehen wird", so der Piper Jaffray-Experte. Gegenüber "Marketwatch" wurde Johnson konkreter: Er rechnet mit einem Kursrückgang um rund zwanzig Prozent, berichtet die Wirtschaftsplattform.

Anleger zu euphorisch

Angesichts der weiter laufenden Rekordrally, die insbesondere US-Indizes auf immer neue Höchststände treibt, warnt Johnson davor, die neuen Rekorde für selbstverständlich zu nehmen. Es gebe eine Menge Euphorie am Markt, die charttechnische Entwicklung stütze diese jedoch nicht, warnt der Analyst.

Mit einer dauerhaften Abwärtsbewegung rechnet jedoch auch Johnson nicht. Nach dem Abverkauf werde eine Erholungsphase einsetzen, die neue Höchststände möglich mache. Dennoch rät er seinen Kunden dazu, ihr Engagement in Aktien zu reduzieren: Von 95 Prozent auf nur noch 85 Prozent.



