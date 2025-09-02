DAX23.590 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.190 -0,2%Nas21.538 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,61 -2,1%Gold3.563 +0,8%
SoundHound AI im Blick

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteuert sich am Nachmittag

03.09.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,50 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,50 USD zu. Bei 13,70 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.959.487 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Bei 4,33 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

