DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,80 -3,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Kursverlauf

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Nachmittag an Boden

07.10.25 16:09 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 18,49 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
17,78 USD -0,47 USD -2,58%
Charts|News|Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 18,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 18,79 USD. Bei 18,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.441.690 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,07 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 75,28 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung