SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 18,49 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 18,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 18,79 USD. Bei 18,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.441.690 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,07 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 75,28 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

