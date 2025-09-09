SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 14,35 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 14,35 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 14,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 15,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 2.220.721 Stück.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 74,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,46 USD fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2027 einen Verlust in Höhe von -0,225 USD je Aktie ausweisen dürften.

