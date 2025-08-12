SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagabend im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 16,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,5 Prozent auf 16,82 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 17,11 USD. Mit einem Wert von 15,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.227.064 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 73,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 42,68 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,46 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen