SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 18,07 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 18,07 USD. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,29 USD aus. Bei 17,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.102.250 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,21 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

