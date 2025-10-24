DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Notierung im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag freundlich

24.10.25 16:08 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 18,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
18,52 USD 0,28 USD 1,54%
Charts|News|Analysen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 18,72 USD zu. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,96 USD. Mit einem Wert von 18,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.051.877 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 33,41 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,42 Prozent.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung