SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 18,72 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 18,72 USD zu. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,96 USD. Mit einem Wert von 18,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.051.877 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 33,41 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,42 Prozent.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

