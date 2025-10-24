SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend gefragt

DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
So entwickelt sich SoundHound AI

24.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 18,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
18,30 USD 0,06 USD 0,30%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 18,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 18,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 18,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.870.895 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,98 USD ab. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 73,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden. SoundHound AI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

