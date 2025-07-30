Sozialarbeit im Betrieb stärkt Auszubildende und Chefs
Werte in diesem Artikel
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Individuelle Betreuung gerade für Auszubildende wird für Unternehmen nach Einschätzung eines Experten immer wichtiger. "Junge Leute kommen in eine anspruchsvollere Welt als früher", sagte der 1. Vorsitzende des Bundesfachverbands Betriebliche Soziale Arbeit, Martin Klein. Überall gebe es Krisen, immer wieder komme eine neue hinzu. Wie wichtig soziale Unterstützung sei, habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie deutlich gemacht.
"Arbeit und Schule sind die Orte, wo man mit anderen zusammenkommt", führte Klein aus. Mitunter werde hier erst deutlich, wenn es Probleme gebe - wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter lange verschwunden sei, bis Kollegen ihn zockend auf der Toilette finden. "Dann merkt man erst, dass er spielsüchtig ist."
Unternehmen stellen sich zunehmend darauf ein. So bietet etwa der Karlsruher Energiekonzern EnBW seit diesem Jahr eine sozialpädagogische Betreuung für Nachwuchskräfte, damit diese erfolgreich in der Arbeitswelt Fuß fassen.
"Auch der Chef kann dahingehen"
Im Grunde gebe es betriebliche soziale Arbeit seit mehr als 100 Jahren, sagte Klein. Auslöser sei gewesen, dass Frauen in die Arbeitswelt kamen, einige hätten Kinder gehabt. "Da wussten manche gar nicht, wie man damit umgeht." Einige große Unternehmen hätten damals entsprechend darauf reagiert.
Ein Vorteil derartiger Angebot ist aus seiner Sicht schon die Bezeichnung sozial. Dies werde nicht unmittelbar mit psychischen Belastungen oder ähnlichem verbunden, weshalb der Zugang niedrigschwelliger sei, erklärte Klein.
Zudem diene betriebliche soziale Arbeit als neutrale Instanz, sei weder Arbeitgeber noch Betriebsrat. "Auch der Chef kann dahingehen." Gespräche seien vertraulich. Wiederum sei die Bezahlung in Firmen für die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen häufig besser als bei anderen Arbeitgebern./kre/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf EnBW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EnBW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu EnBW
Analysen zu EnBW
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2010
|EnBW hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|14.09.2010
|EnBW Energie Baden-Württemberg hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|01.07.2010
|EnBW "hold"
|Société Générale Group S.A. (SG)
|21.04.2010
|EnBW "hold"
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.09.2009
|EnBW buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2009
|EnBW buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2010
|EnBW hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|14.09.2010
|EnBW Energie Baden-Württemberg hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|01.07.2010
|EnBW "hold"
|Société Générale Group S.A. (SG)
|21.04.2010
|EnBW "hold"
|Société Générale Group S.A. (SG)
|31.07.2009
|EnBW hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EnBW nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen