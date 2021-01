GameStop-Aktie +152%: Anleger "auf der Jagd nach Leerverkäufern" nach GameStop-Erfolg

2020 war ein historisches Jahr: Die Corona-Pandemie und die US-Wahl, sorgten für ein Auf und Ab an den Börsen. Aber wie sieht es 2021 aus? Im, wie Anleger von Krisen profitieren können.

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX deutlich tiefer -- Dow fällt -- EVOTEC erhält Millionenauftrag -- Siemens Healthineers zuversichtlicher -- Boeing mit Rekordverlust -- Sartorius, Symrise, Software AG im Fokus

Youtube verlängert Sperre von Trump auf unbestimmte Zeit. HeidelbergCement trennt sich von Geschäft in Kuwait. Abbott Laboratories gewinnt dank Corona-Tests weiter an Fahrt. RWE könnte laut Kartellamt perspektivisch marktbeherrschend werden. SAP will mit Software-Paket aus einem Guss Cloud-Einstieg beschleunigen. AT&T mit Milliardenverlust. Anleger "auf der Jagd nach Leerverkäufern" nach GameStop-Erfolg.