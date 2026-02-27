SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 06.03.2021 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 120,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82,781 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 0,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,64 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 99,46 Prozent gleich.
Der Marktwert von MindMaze Therapeutics betrug jüngst 100,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
