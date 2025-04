SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Lohnender SGS SA-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SGS SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SGS SA-Aktie an diesem Tag bei 102,52 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,754 SGS SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 728,25 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 27,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete SGS SA eine Marktkapitalisierung von 14,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net