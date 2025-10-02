SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet

Rentabler SIG Group-Einstieg?

Wer vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das SIG Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Aktie betrug an diesem Tag 18,94 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,280 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2025 42,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,04 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,58 Prozent verringert.

SIG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net