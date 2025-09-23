SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 40,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,938 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2025 1.099,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,10 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 9,98 Prozent.
Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 148,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
