SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren

SGS SA-Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen SGS SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SGS SA-Aktie bei 88,40 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in SGS SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113,122 SGS SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.328,05 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 24.10.2025 auf 91,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,28 Prozent.

Am Markt war SGS SA jüngst 17,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net