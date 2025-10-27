SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen SGS SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SGS SA-Aktie bei 88,40 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in SGS SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113,122 SGS SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.328,05 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 24.10.2025 auf 91,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,28 Prozent.
Am Markt war SGS SA jüngst 17,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SGS SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SGS SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SGS SA
Analysen zu SGS SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|06.02.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|04.02.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|18.01.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|08.01.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|06.02.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|04.02.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|18.01.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|08.01.2013
|SGS SA kaufen
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2012
|SGS SA hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|30.01.2012
|SGS SA neutral
|Sarasin Research
|25.01.2012
|SGS SA hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.01.2012
|SGS SA neutral
|Sarasin Research
|06.01.2012
|SGS SA hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGS SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen