Profitable SoftwareONE-Investition?

SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

19.08.25 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SoftwareONE gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das SoftwareONE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SoftwareONE-Anteile an diesem Tag bei 25,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,000 SoftwareONE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25,86 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 18.08.2025 auf 6,47 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,14 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte SoftwareONE einen Börsenwert von 1,35 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

