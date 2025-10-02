DAX24.265 +0,6%Est505.629 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.868 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
COSMO Pharmaceuticals-Investment im Blick

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

02.10.25 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
72,00 EUR 1,50 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 02.10.2015 wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 153,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,654 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2025 auf 66,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,20 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,80 Prozent verringert.

COSMO Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 1,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

