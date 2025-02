SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Relief Therapeutics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Relief Therapeutics-Investition im Blick

Vor Jahren in Relief Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Relief Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,63 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 61,350 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Relief Therapeutics-Anteile wären am 20.02.2025 191,41 CHF wert, da der Schlussstand 3,12 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 91,41 Prozent gestiegen.

Der Relief Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 39,09 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net