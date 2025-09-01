Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteuert sich am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,84 GBP zu.

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 13,84 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 13,85 GBP. Bei 13,64 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 441.634 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 7,48 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,438 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.

