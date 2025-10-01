Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Standard Chartered legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 14,49 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,55 GBP. Bei 14,33 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 596.944 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,65 GBP) erklomm das Papier am 25.09.2025. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 1,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,69 GBP erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,439 USD belaufen.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

