Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Dienstagmittag nach

30.09.25 12:06 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Dienstagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 14,31 GBP ab.

Die Standard Chartered-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,31 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,23 GBP. Bei 14,33 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 535.625 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,65 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 02.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,69 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,439 USD belaufen.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
