Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Montagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 14,55 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 14,55 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,62 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,43 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.345.850 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 14,65 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,69 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 47,18 Prozent Luft nach unten.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,439 USD aus.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

