DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Aktienkurs im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Montagnachmittag zu

29.09.25 16:11 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Montagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 14,55 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,60 EUR 0,10 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 14,55 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,62 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,43 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.345.850 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 14,65 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,69 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 47,18 Prozent Luft nach unten.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,439 USD aus.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen