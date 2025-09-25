Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 14,29 GBP.

Um 11:47 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,29 GBP nach oben. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,32 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,17 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 657.124 Stück gehandelt.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,65 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 2,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,69 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,439 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

