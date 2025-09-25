Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Freitagvormittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 14,15 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 14,15 GBP. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,14 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,17 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 127.213 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,65 GBP) erklomm das Papier am 25.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,57 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,69 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 45,66 Prozent Luft nach unten.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,439 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Standard Chartered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik