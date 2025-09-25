Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

So bewegt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,46 GBP.

Das Papier von Standard Chartered legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 14,46 GBP. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,48 GBP. Bei 14,17 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 1.035.001 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,65 GBP) erklomm das Papier am 25.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,69 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,86 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,439 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.

