Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 14,34 GBP ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,34 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,28 GBP. Bei 14,35 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 461.632 Standard Chartered-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,65 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 2,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,60 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,97 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,439 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

