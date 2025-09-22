Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochmittag mit Einbußen

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 14,50 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 14,50 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,27 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,54 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 442.948 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,57 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,52 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,60 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,439 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,88 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

