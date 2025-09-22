Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Standard Chartered am Nachmittag zu

Blick auf Standard Chartered-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,60 GBP zu.

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 14,60 GBP. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,54 GBP. Zuletzt wurden via London 911.486 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,63 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,60 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,93 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,439 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

