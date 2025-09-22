Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Standard Chartered

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 14,25 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 14,25 GBP. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 14,19 GBP. Bei 14,35 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 713.580 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,65 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 2,81 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,60 GBP fiel das Papier am 26.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 46,65 Prozent Luft nach unten.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,439 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik