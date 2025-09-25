Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 14,50 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Standard Chartered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 14,50 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,50 GBP. In der Spitze büßte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,43 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,43 GBP. Zuletzt wechselten via London 114.803 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 14,65 GBP erreichte der Titel am 25.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,69 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,439 USD.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

