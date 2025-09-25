Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,56 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,56 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,58 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,43 GBP. Bisher wurden heute 480.769 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2025 auf bis zu 14,65 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,69 GBP erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 89,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,439 USD aus.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Aktie aus.

