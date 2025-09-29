DAX23.695 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,10 -0,8%Gold3.810 -0,6%
Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Vormittag südwärts

30.09.25 09:26 Uhr

30.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 14,29 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,40 EUR -0,20 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 14,29 GBP. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,23 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,33 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.015 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 14,65 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,69 GBP. Dieser Wert wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 85,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,439 USD.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Redaktion finanzen.net

