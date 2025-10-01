Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Standard Chartered am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 14,46 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,46 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,46 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,33 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 49.737 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei 14,65 GBP erreichte der Titel am 25.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 1,33 Prozent niedriger. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,69 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 46,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,439 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

