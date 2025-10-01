Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 14,61 GBP zu.

Um 15:52 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 14,61 GBP nach oben. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,69 GBP. Bei 14,33 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.248.809 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 14,69 GBP erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,55 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,69 GBP. Dieser Wert wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,439 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

