Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 14,81 GBP.
Um 15:53 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 14,81 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,86 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,50 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.514.446 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,86 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,17 GBP ab. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 81,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,439 USD aus.
Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.
