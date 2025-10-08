Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 14,66 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 14,66 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,70 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 729.329 Stück.

Bei einem Wert von 14,80 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 79,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,439 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.

