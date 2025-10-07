DAX24.325 -0,2%Est505.615 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,68 +0,2%Gold3.952 -0,2%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Standard Chartered im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

07.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 14,45 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,70 EUR -0,40 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 14,45 GBP. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,45 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 14,46 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 17.671 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 14,80 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 10.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,17 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,47 Prozent.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,439 USD je Standard Chartered-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
