Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 14,60 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 14,60 GBP. In der Spitze büßte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,60 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 14,70 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.212 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 1,34 Prozent wieder erreichen. Bei 7,92 GBP fiel das Papier am 05.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,439 USD.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

