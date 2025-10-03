Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 14,68 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 14,68 GBP. Bei 14,70 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 330.287 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 14,80 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 0,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 7,88 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 46,34 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,439 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

