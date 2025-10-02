Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

So bewegt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,77 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 14,77 GBP. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,80 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,75 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 104.406 Aktien.

Bei 14,80 GBP erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 7,80 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 89,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,439 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

