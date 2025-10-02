Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Standard Chartered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 14,51 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 14,51 GBP nach. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,48 GBP. Bei 14,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 648.598 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,80 GBP erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 2,00 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 7,80 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 85,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,439 USD.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

