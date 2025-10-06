Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Standard Chartered

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 14,56 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 14,56 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 14,51 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 570.591 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 14,80 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 1,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,92 GBP fiel das Papier am 05.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 45,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,439 USD.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

