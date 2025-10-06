Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 14,49 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Standard Chartered-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 14,49 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,49 GBP. Bei 14,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 937.972 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 14,80 GBP markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 2,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,92 GBP am 05.10.2024. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 45,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,439 USD.
Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen