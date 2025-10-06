DAX24.428 +0,2%Est505.636 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,30 +1,8%Nas22.901 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,06 +1,1%Gold3.954 +1,7%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
So entwickelt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Nachmittag nach

06.10.25 16:10 Uhr

06.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 14,49 GBP ab.

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 14,49 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,49 GBP. Bei 14,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 937.972 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,80 GBP markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 2,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,92 GBP am 05.10.2024. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 45,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,439 USD.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

