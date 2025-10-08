Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut

Standard Chartered im Blick

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 14,59 GBP.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 14,59 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,64 GBP. Mit einem Wert von 14,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 69.776 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,80 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,17 GBP fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 44,02 Prozent sinken.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,439 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

