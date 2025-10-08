Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 14,59 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 14,59 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,64 GBP. Mit einem Wert von 14,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 69.776 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,80 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,17 GBP fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 44,02 Prozent sinken.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,439 USD ausgeschüttet werden.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen