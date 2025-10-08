DAX24.486 +0,4%Est505.634 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Standard Chartered im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut

08.10.25 09:28 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 14,59 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 14,59 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,64 GBP. Mit einem Wert von 14,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 69.776 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,80 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,17 GBP fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 44,02 Prozent sinken.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,439 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen